Китай обвинил США в «торговом запугивании»

США в последние годы активно занимались «односторонним торговым запугиванием», применяя двойные стандарты и нарушая производственно-сбытовые цепочки. Об этом заявили в министерстве коммерции Китая.

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Как напомнили в ведомстве, ранее американское Торговое представительство (USTR) опубликовало доклад с критикой торговой политики КНР. В частности, американская стороны заявила о невыполнении Пекином своих обязательств перед Всемирной торговой организацией (ВТО).

Минкоммерции Китая назвало обвинения USTR ложными, отметив, что США умалчивают о крупных достижениях КНР, искажают успехи страны в построении рыночной экономики и отрицают вклад Пекина в развитие многосторонней торговой системы и экономики в мире. Министерство решительно выступило против этого.

Кроме того, в китайском ведомстве обвинили Соединенные Штаты в «одностороннем торговом запугивании». Пекин подчеркивает, что своими действиями Вашингтон нанес ущерб эффективности системы многосторонней торговли.

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ФОТО: РИА Новости
ТЕГИ:ТорговляСШАКитай
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