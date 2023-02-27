В Китае обвинили США в создании угрозы безопасности в Тайванском проливе

Действия американских военных угрожают безопасности в Тайванском проливе. Об этом сообщает Channel News Asia со ссылкой на заявление Восточного командования театра военных действий Народно-освободительной армии Китая.

Такое заявление было выпущено после того как патрульный противолодочный самолет США Boeing P-8 Poseidon совершил полет над Тайванским проливом.

Отмечается, что китайские военные проследили за действиями самолета. Пентагон полет никак не комментировал.

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Решение американских властей об увеличении своего военного контингента на Тайване говорит об их намерении начать новый конфликт, который будет развиваться по украинскому сценарию. Об этом ранее заявил французский политик, бывший депутат Европарламента Флориан Филиппо.

А политолог Юрий Светов заявил, что Соединенные Штаты могут вообще отказаться от поддержки киевского режима из-за потенциального участия в новом конфликте. По его словам, следующая цель США – это Тайвань, если произойдет обострение отношений с Китаем.

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ФОТО: РИА Новости
ТЕГИ:СШАТайваньКитай
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