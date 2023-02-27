В Китае обвинили США в создании угрозы безопасности в Тайванском проливе

Действия американских военных угрожают безопасности в Тайванском проливе. Об этом сообщает Channel News Asia со ссылкой на заявление Восточного командования театра военных действий Народно-освободительной армии Китая.

Такое заявление было выпущено после того как патрульный противолодочный самолет США Boeing P-8 Poseidon совершил полет над Тайванским проливом.

Отмечается, что китайские военные проследили за действиями самолета. Пентагон полет никак не комментировал.