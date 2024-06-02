США проведут запуск межконтинентальных баллистических ракет

Соединенные Штаты проведут два запуска межконтинентальной баллистической ракеты Minuteman III, сообщает «Лента.ру».

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Первое испытание запланировано на 4 июня. Второе — на 6 июня. Оба запуска пройдут в штате Калифорния. США намерены продемонстрировать готовность своих ядерных сил и обеспечить уверенность в летальности и эффективности национальных средств ядерного сдерживания.

Американская сторона предупредила Россию о планируемых испытаниях.

Ранее в США назвали ядерное оружие страны устаревшим, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».

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ФОТО: Скриншот видео // Минобороны США
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