США проведут запуск межконтинентальных баллистических ракет
2 июня 202401:30
Соединенные Штаты проведут два запуска межконтинентальной баллистической ракеты Minuteman III, сообщает «Лента.ру».
Первое испытание запланировано на 4 июня. Второе — на 6 июня. Оба запуска пройдут в штате Калифорния. США намерены продемонстрировать готовность своих ядерных сил и обеспечить уверенность в летальности и эффективности национальных средств ядерного сдерживания.
Американская сторона предупредила Россию о планируемых испытаниях.
Ранее в США назвали ядерное оружие страны устаревшим, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».
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Источники данных:
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru