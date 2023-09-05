США проведут новое испытание баллистической ракеты Minuteman III

Центробанк не исключил повышение ключевой ставки на заседании совета директоров 15 сентября Эксперт по недвижимости предрек повышение ставки по льготной ипотеке Госсекретарь США Энтони Блинкен приедет в Киев в среду Байден отправится в Индию для участия в саммите «Группы двадцати» Голливудская забастовка обойдется Warner Bros в $500 млн