США проведут новое испытание баллистической ракеты Minuteman III

Соединенные Штаты в среду утром проведут новое испытание межконтинентальной баллистической ракет Minuteman III, сообщает РИА Новости со ссылкой на заявление Пентагона.

«Ядерный шантаж?» США испугались российской риторики о Третьей мировой

Отмечается, что тестовый пуск будет носить штатный характер. Пентагон заранее уведомил Россию об испытании.

Министерство иностранных дел РФ ранее допустило размещение российских баллистических ракет Россия средней и большей дальности на своих западных рубежах.

Минобороны России в апреле провело испытательный пуск баллистической ракеты на полигоне «Капустин Яр». Условная цель в Казахстане успешно поражена, передает «Радиоточка НСН»

Подписывайтесь на НСН: Новости | Дзен | VK | Telegram

ФОТО: РИА Новости
ТЕГИ:ИспытанияБаллистическая РакетаСША

Горячие новости

Все новости

партнеры