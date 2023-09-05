США проведут новое испытание баллистической ракеты Minuteman III
Соединенные Штаты в среду утром проведут новое испытание межконтинентальной баллистической ракет Minuteman III, сообщает РИА Новости со ссылкой на заявление Пентагона.
Отмечается, что тестовый пуск будет носить штатный характер. Пентагон заранее уведомил Россию об испытании.
Министерство иностранных дел РФ ранее допустило размещение российских баллистических ракет Россия средней и большей дальности на своих западных рубежах.
Минобороны России в апреле провело испытательный пуск баллистической ракеты на полигоне «Капустин Яр». Условная цель в Казахстане успешно поражена, передает «Радиоточка НСН»
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