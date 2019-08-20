США протестировали ракету, запрещенную ДРСМД
Американские военные провело испытания ракеты, которая была запрещена Договором о ликвидации ракет средней и меньшей дальности (РСМД). Об этом сообщает РИА Новости.
Испытание прошло накануне 18 августа в Калифорнии. По данным агентства, запущенная ракета была вариантом "Томагавка". Как заявили в американском Минобороны, ракета успешно прошла испытание, поразив цель после 500 км полета.
Напомним, США вышли из российско-американского Договора о ликвидации ракет средней и меньшей дальности 2 августа. Как заявила американская сторона, причиной послужило несоблюдение Россией условий соглашения.
Ранее собеседники НСН рассказали о дальнейших действиях России в ответ на выход США из Договора о ликвидации ракет средней и меньшей дальности.
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