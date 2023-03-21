Песков усомнился в том, что российские бизнесмены всерьёз воспримут «советы» Макфола

Пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков заявил, что крупные бизнесмены ногами стоят на российской земле, сообщает РИА Новости.

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Отвечая на просьбу прокомментировать «советы» экс-посла США в России Майкла Макфола он указал, что у этих предпринимателей всё находится в РФ: предприятия, инвестиции, доходы.

«Поэтому вот те, кто стоит ногами здесь, на российской земле, такие предложения вряд ли кем-то восприняты серьёзно», - подчеркнул представитель Кремля.

Ранее Макфол предложил российским бизнесменам осудить спецоперацию на Украине, чтобы с них сняли санкции. Также он отмечал, что время работает не в пользу Киева в украинском конфликте, сообщает RT.

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ФОТО: РИА Новости
ТЕГИ:ОлигархиБизнесСпецоперацияСанкции Против РоссииДмитрий Песков

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