Макфол назвал позором решение американских компаний платить налоги в бюджет России

Экс-посол США в России Майкл Макфол прокомментировал информацию о выплате американскими компаниями налогов в российский бюджет на сумму в 1,2 миллиарда долларов, сообщает Newsweek.

Дипломат назвал позорным решение 123 крупных компаний из США остаться в РФ и соблюдать налоговое законодательство. Бывший посол считает, что тем самым американский бизнес продолжает спонсировать проведение специальной военной операции.

Ранее пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков заявил, что крупные бизнесмены ногами стоят на российской земле, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».

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ФОТО: РИА Новости
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