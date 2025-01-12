Макфол назвал позором решение американских компаний платить налоги в бюджет России
Экс-посол США в России Майкл Макфол прокомментировал информацию о выплате американскими компаниями налогов в российский бюджет на сумму в 1,2 миллиарда долларов, сообщает Newsweek.
Дипломат назвал позорным решение 123 крупных компаний из США остаться в РФ и соблюдать налоговое законодательство. Бывший посол считает, что тем самым американский бизнес продолжает спонсировать проведение специальной военной операции.
Ранее пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков заявил, что крупные бизнесмены ногами стоят на российской земле, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».
Горячие новости
Заразились
22,9 млн+2 379 / сут.
Умерли
399 тыс.+26 / сут.
Выздоровели
22,3 млн+2 902 / сут.
- В ДНР 16 военных ВСУ решили сдаться в плен
- Макфол назвал позором решение американских компаний платить налоги в бюджет России
- СМИ: Асад пытался связаться с Путиным несколько раз
- МИД России: Новые санкции США не останутся без ответа
- Лидер британской партии Reform UK устроит в США вечеринку в честь инаугурации Трампа
- Делегаты в Германии отказались осуждать Москву за спецоперацию
- Госдума: Россия может прийти к четырехдневной рабочей неделе
- СМИ: В Лос-Анджелесе пожары уничтожили особняки украинских генералов
- Стрельба возле кафе в Сухуме попала на видео
- СМИ: Наступление ВС РФ угрожает Краматорску, Дружковке и Константиновке
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru