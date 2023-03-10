США призвали трейдеров не опасаться торговать российской нефтью

В Минфине США провели встречи с представителями трейдерских компаний Trafigura и Gunvor. Крупнейшие мировые нефтетрейдеры боялись связываться с российской нефтью, несмотря на то, что Вашингтон не препятствовал торговле сырьем из России.

США пытаются снизить доходы Москвы от продажи нефти, но при этом желают сохранить поставки, боясь последствий прекращения продажи сырья от одного из крупнейших экспортеров.

Напомним, Соединенные Штаты в ближайшее время намерены пересмотреть ограничение цены на энергоносители из РФ.

