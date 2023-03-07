В США анонсировали пересмотр потолка цен на российскую нефть

Соединенные Штаты в ближайшее время намерены пересмотреть ограничение цены на энергоносители из РФ, передает РИА Новости.

В Кремле заявили, что Россия не признает потолок цен на нефть и приняла необходимые меры

О грядущем пересмотре потолка цен заявили в Министерстве финансов США. Это произойдет уже в марте, уточнили в ведомстве.

В Минфине отметили, что будут работать по этому вопросу совместно со странами G7 («Большая семерка»).

В четвертом квартале 2023 года нефтяные котировки поднимутся до $100 за баррель. Об этом американскому агентству Bloomberg заявил представитель банка Goldman Sachs Джефф Карри, пишет НСН.

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ФОТО: drpepperscott230 с сайта Pixabay
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