В США анонсировали пересмотр потолка цен на российскую нефть

О грядущем пересмотре потолка цен заявили в Министерстве финансов США. Это произойдет уже в марте, уточнили в ведомстве.

В Минфине отметили, что будут работать по этому вопросу совместно со странами G7 («Большая семерка»).

В четвертом квартале 2023 года нефтяные котировки поднимутся до $100 за баррель. Об этом американскому агентству Bloomberg заявил представитель банка Goldman Sachs Джефф Карри, пишет НСН.

