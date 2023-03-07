В США анонсировали пересмотр потолка цен на российскую нефть
Соединенные Штаты в ближайшее время намерены пересмотреть ограничение цены на энергоносители из РФ, передает РИА Новости.
О грядущем пересмотре потолка цен заявили в Министерстве финансов США. Это произойдет уже в марте, уточнили в ведомстве.
В Минфине отметили, что будут работать по этому вопросу совместно со странами G7 («Большая семерка»).
В четвертом квартале 2023 года нефтяные котировки поднимутся до $100 за баррель. Об этом американскому агентству Bloomberg заявил представитель банка Goldman Sachs Джефф Карри, пишет НСН.
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