США признали, что антироссийские санкции провоцируют рост цен

Вводимые против РФ ограничительные меры провоцируют рост цен на продукты питания и топливо на американском рынке, заявила министр финансов страны Йеллен.

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«Наши санкции в отношении России, действительно, оказывают влияние на стоимость продуктов питания и топлива», — сказала глава Минфина США.

По её словам, ожидать существенного снижения цен на топливо в Соединенных Штатах в краткосрочной перспективе не стоит.

При этом Йеллен заявила, что необходимо создать коалицию стран, вводящих ограничительные меры против России из-за спецоперации на Украине.

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