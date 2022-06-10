США признали, что антироссийские санкции провоцируют рост цен
Вводимые против РФ ограничительные меры провоцируют рост цен на продукты питания и топливо на американском рынке, заявила министр финансов страны Йеллен.
«Наши санкции в отношении России, действительно, оказывают влияние на стоимость продуктов питания и топлива», — сказала глава Минфина США.
По её словам, ожидать существенного снижения цен на топливо в Соединенных Штатах в краткосрочной перспективе не стоит.
При этом Йеллен заявила, что необходимо создать коалицию стран, вводящих ограничительные меры против России из-за спецоперации на Украине.
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