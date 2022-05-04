В Германии допустили рост цен на нефть из-за эмбарго на поставки из РФ
Министр экономики ФРГ Роберт Хабек допустил, что введение Евросоюзом эмбарго на нефть из России может привести к росту цен, сообщает РИА Новости.
По его словам, предсказать реакцию рынка сложно, при этом нельзя гарантировать, что не будет перебоев, прежде всего, на региональном уровне.
Также он отметил, что переходный период ля отказа от нефти составит 180 дней, за это время возможны изменения цен на рынке.
Хабек подчеркнул, что Германия может позволить себе нефтяное эмбарго, несмотря на то, что цены могут значительно вырасти.
Ранее депутат Госдумы от «Единой России» Сергей Бурлаков заявил, что Европа неминуемо столкнётся с негативными экономическими последствиями отказа от российской нефти.
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