США пригрозили усилить давление на Белоруссию за поддержку спецоперации

По его словам, белорусские власти якобы отказались от суверенитета, разрешив развертывание российских войск. «Мы будем очень внимательно отслеживать, оказывает ли Белоруссия дополнительную поддержку войне Путина на Украине. Если увидим для этого потенциал, то отреагируем соответствующим образом, применим дополнительные меры для привлечения режима Лукашенко к ответу за то, что по сути является соучастием», — сказал дипломат.

Прайс также назвал «верхом иронии» слова российского президента Владимира Путина о незаинтересованности в поглощении какой-либо страны.

По словам президента России, у Москвы нет заинтересованности кого-либо поглощать. Он отметил, что «поглощение» сегодня просто нецелесообразно, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».

