США пригрозили решительным ответом в случае ядерных испытаний КНДР

Об этом во время брифинга сообщил советник президента США по национальной безопасности Джейк Салливан. Он заявил о сохраняющейся вероятности такого испытания со стороны Пхеньяна.

Ранее Вашингтон пытался ужесточить международные санкции против Северной Кореи за ракетные испытания, однако инициатива была заблокирована в Совете Безопасности ООН Россией и Китаем. Москва и Пекин применили право вето во время голосования по проекту новых санкций против КНДР.

Постпред США при ООН Линда Томас-Гринфилд заявила, что Соединенные Штаты продолжат добиваться принятия американского проекта резолюции по КНДР в СБ ООН.

