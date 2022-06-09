США пригрозили решительным ответом в случае ядерных испытаний КНДР

Американские власти заявили о решительном ответе в случае, если КНДР проведет ядерные испытания.

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Об этом во время брифинга сообщил советник президента США по национальной безопасности Джейк Салливан. Он заявил о сохраняющейся вероятности такого испытания со стороны Пхеньяна.

Ранее Вашингтон пытался ужесточить международные санкции против Северной Кореи за ракетные испытания, однако инициатива была заблокирована в Совете Безопасности ООН Россией и Китаем. Москва и Пекин применили право вето во время голосования по проекту новых санкций против КНДР.

Постпред США при ООН Линда Томас-Гринфилд заявила, что Соединенные Штаты продолжат добиваться принятия американского проекта резолюции по КНДР в СБ ООН.

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Фото: РИА Новости
ТЕГИ:Ядерные ИспытанияСШАКНДР
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