На слушаниях в комитете по ассигнованиям Сената ему был задан вопрос о том, беспокоит ли его «чрезмерное применение санкций» Соединенными Штатами, на что он ответил положительно.

Политик напомнил, что в 2021 году был опубликован подготовленный под его руководством доклад о применении США рестрикций за последние годы. Тогда по итогам проведенного обзора была дана рекомендация американской администрации при введении ограничений действовать более избирательно и учитывать возможные политические и экономические последствия.

«Одни лишь США ввели тысячу санкций в отношении российских структур и физических лиц», — отметил Адейемо.

Как сообщалось ранее, американские власти заблуждались в оценке состояния российской экономики и допустили ошибку, так как посчитали, что лидер России Владимир Путин блефует.

