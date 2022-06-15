США: при введении антироссийских санкций учтен опыт их чрезмерного применения в прошлом
Власти США ранее допускали чрезмерное применение ограничительных мер, этот опыт был учтен действующей администрацией при введении санкций против Москвы в связи с началом спецоперации на Украине, сообщает ТАСС со ссылкой на первого заместителя главы американского Минфина Адевале Адейемо.
На слушаниях в комитете по ассигнованиям Сената ему был задан вопрос о том, беспокоит ли его «чрезмерное применение санкций» Соединенными Штатами, на что он ответил положительно.
Политик напомнил, что в 2021 году был опубликован подготовленный под его руководством доклад о применении США рестрикций за последние годы. Тогда по итогам проведенного обзора была дана рекомендация американской администрации при введении ограничений действовать более избирательно и учитывать возможные политические и экономические последствия.
«Одни лишь США ввели тысячу санкций в отношении российских структур и физических лиц», — отметил Адейемо.
Как сообщалось ранее, американские власти заблуждались в оценке состояния российской экономики и допустили ошибку, так как посчитали, что лидер России Владимир Путин блефует.
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