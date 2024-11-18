США предъявили обвинения россиянину в координации продаж программ-вымогателей

Следствие утверждает, что программы Phobos атаковали более 1000 организаций по всему миру, в том числе крупные компании, школы, больницы и некоммерческие организации, что привело к выплатам выкупов на сумму более $16 млн.

Заместитель генерального прокурора США Лиза Монако отметила, что сотрудничество с международными партнерами, в частности с Южной Кореей, сыграло ключевую роль в аресте и экстрадиции Птицына, передает «Радиоточка НСН».