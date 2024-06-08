В США россиянина Тимашева обвинили в экспорте боеприпасов в Россию
Гражданина России и США Дмитрия Тимашева обвинили в нарушении американских санкций в отношении РФ, включая экспорт боеприпасов, мужчина признал вину. Об этом сообщило министерство юстиции Соединенных Штатов.
«Гражданин с двойным гражданством... признал себя виновным в сговоре с целью нарушения закона о реформе экспортного контроля путем экспорта частей для огнестрельного оружия, компонентов и боеприпасов в Россию без... разрешения», — заявили в ведомстве.
Отмечается, что 58-летний Тимашев в 2020-2023 годах якобы координировал с помощником в РФ поставки частей для оружия и боеприпасов из Соединенных Штатов в обмен на оплату обучения и аренду жилья его дочери в Екатеринбурге. Суд вынесет приговор россиянину с двойным гражданством 8 ноября, мужчине грозит до пяти лет тюрьмы.
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Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru