В США россиянина Тимашева обвинили в экспорте боеприпасов в Россию

Гражданина России и США Дмитрия Тимашева обвинили в нарушении американских санкций в отношении РФ, включая экспорт боеприпасов, мужчина признал вину. Об этом сообщило министерство юстиции Соединенных Штатов.

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«Гражданин с двойным гражданством... признал себя виновным в сговоре с целью нарушения закона о реформе экспортного контроля путем экспорта частей для огнестрельного оружия, компонентов и боеприпасов в Россию без... разрешения», — заявили в ведомстве.

Отмечается, что 58-летний Тимашев в 2020-2023 годах якобы координировал с помощником в РФ поставки частей для оружия и боеприпасов из Соединенных Штатов в обмен на оплату обучения и аренду жилья его дочери в Екатеринбурге. Суд вынесет приговор россиянину с двойным гражданством 8 ноября, мужчине грозит до пяти лет тюрьмы.

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ФОТО: РИА Новости
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