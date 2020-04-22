США предложили России помощь в борьбе с COVID-19

Соединенные Штаты в случае необходимости готовы предоставить России помощь для борьбы с коронавирусной инфекцией. Как пишет ТАСС, об этом заявил глава американского диппредставительства в РФ Джон Салливан. Он подчеркнул, что ранее обе страны уже предоставляли друг другу гуманитарную помощь, тем самым подтвердив готовность делать это вновь.

Кроме того, Салливан добавил, что глава Белого дома Дональд Трамп очень ценит ту помощь, которая была направлена Россией.

Напомним, 1 апреля в аэропорт имени Джона Кеннеди в Нью-Йорке прибыл самолет с медицинской помощью из РФ. Договоренность об отправке борта была достигнута в ходе состоявшегося 30 марта телефонного разговора Владимира Путина и Дональда Трампа.