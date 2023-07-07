США потребовали от Гонконга и ОАЭ ограничить импорт товаров в РФ
Министерство финансов Соединенных Штатов оказывает давление на власти Гонконга и ОАЭ с целью добиться ограничения потока товаров двойного назначения в Россию, сообщает Nikkei Asia.
Вашингтон уже провел переговоры с компаниями из двух стран. Сотрудники американского Минфина передали представителям гонконгских организаций список из 38 товаров двойного назначения — от полупроводников до самолетов, вертолетов и деталей беспилотников.
Ранее официальный представитель Кремля Дмитрий Песков заявил, что Москва заинтересована во взаимовыгодном сотрудничестве с Объединенными Арабскими Эмиратами и другими государствами, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».
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Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru