Вашингтон уже провел переговоры с компаниями из двух стран. Сотрудники американского Минфина передали представителям гонконгских организаций список из 38 товаров двойного назначения — от полупроводников до самолетов, вертолетов и деталей беспилотников.

Ранее официальный представитель Кремля Дмитрий Песков заявил, что Москва заинтересована во взаимовыгодном сотрудничестве с Объединенными Арабскими Эмиратами и другими государствами, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».

