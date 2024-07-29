США переправят танки из ФРГ в Польшу

Отмечается, что база в Повидзе, куда будет переброшена техника, находится в центре Польши. Туда доставят 18 самоходных артиллерийских установок, 87 танков и 150 боевых машин пехоты.

Выполнение операции продлится до конца сентября текущего года.

Ранее пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков заявил, что Москва примет меры для обеспечения безопасности при повышении концентрации кораблей НАТО в черноморском регионе.

