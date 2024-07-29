США переправят танки из ФРГ в Польшу
США переправят артиллерию и бронетехнику в Польшу с военных баз в ФРГ, чтобы усилить восточный фланг НАТО, сообщила радиостанция Radio Zet.
Отмечается, что база в Повидзе, куда будет переброшена техника, находится в центре Польши. Туда доставят 18 самоходных артиллерийских установок, 87 танков и 150 боевых машин пехоты.
Выполнение операции продлится до конца сентября текущего года.
Ранее пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков заявил, что Москва примет меры для обеспечения безопасности при повышении концентрации кораблей НАТО в черноморском регионе.
Горячие новости
Заразились
22,9 млн+2 379 / сут.
Умерли
399 тыс.+26 / сут.
Выздоровели
22,3 млн+2 902 / сут.
- СМИ: Власти Великобритания оштрафовали Авена по делу об обходе санкций
- Украине пообещали неминуемый дефолт
- Египтянин выиграл чемпионат мира по огуречному хрусту в Кировской области
- Госдума предложила увеличить срок службы в армии для новых граждан России
- США переправят танки из ФРГ в Польшу
- Сектор Газа объявили районом эпидемии полиомиелита
- Фонд «Свободная Россия» внесли в список экстремистов и террористов
- Безруков сыграет в драме «Князь Андрей» о сыне Долгорукого
- В России предложили продлить ипотеку для IT-специалистов
- Теннисист Сафиуллин вышел в третий раунд Олимпиады
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru