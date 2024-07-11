В Словакии заявили, что передача ПВО Украине делает уязвимым воздушное пространство НАТО
Передача странами, которые входят в НАТО, систем противовоздушной обороны Киеву делает уязвимым воздушное пространство восточного фланга Альянса, сообщает «РЕН ТВ» со ссылкой на заявление президента Словакии Петера Пеллегрини.
По его словам, для его страны, как для представителя восточного фланга Североатлантического альянса, укреплять противовоздушную оборону крайне важно.
Пеллегрини не исключил, что его страна «останется без эффективной защиты воздушного пространства».
США и союзники обязались дать Киеву более $1 млрд на укрепление ПВО, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».
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Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru