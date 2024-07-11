В Словакии заявили, что передача ПВО Украине делает уязвимым воздушное пространство НАТО

Передача странами, которые входят в НАТО, систем противовоздушной обороны Киеву делает уязвимым воздушное пространство восточного фланга Альянса, сообщает «РЕН ТВ» со ссылкой на заявление президента Словакии Петера Пеллегрини.

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По его словам, для его страны, как для представителя восточного фланга Североатлантического альянса, укреплять противовоздушную оборону крайне важно.

Пеллегрини не исключил, что его страна «останется без эффективной защиты воздушного пространства».

США и союзники обязались дать Киеву более $1 млрд на укрепление ПВО, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».

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ФОТО: РИА Новости / Алексей Витвицкий
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