Песков: Россия примет меры для защиты при наличии сил НАТО в Черном море
Москва примет меры для обеспечения безопасности при повышении концентрации кораблей НАТО в черноморском регионе. Об этом заявил пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков, передает ТАСС.
Представитель Кремля прокомментировал новую стратегию морской безопасности Украины, одна из основных задач которой — обеспечение постоянного присутствия сил Североатлантического альянса в Черном море. Песков указал, что концентрированное присутствие судов НАТО является дополнительной угрозой для РФ.
«Конечно, Россия будет принимать все необходимые меры для обеспечения собственной безопасности», — подчеркнул пресс-секретарь.
Ранее Песков заявил, что НАТО «весьма выпукло» подтвердила свою суть конфронтационного альянса на саммите в Вашингтоне, напоминает «Свободная пресса».
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