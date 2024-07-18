Москва примет меры для обеспечения безопасности при повышении концентрации кораблей НАТО в черноморском регионе. Об этом заявил пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков, передает ТАСС.

Представитель Кремля прокомментировал новую стратегию морской безопасности Украины, одна из основных задач которой — обеспечение постоянного присутствия сил Североатлантического альянса в Черном море. Песков указал, что концентрированное присутствие судов НАТО является дополнительной угрозой для РФ.

«Конечно, Россия будет принимать все необходимые меры для обеспечения собственной безопасности», — подчеркнул пресс-секретарь.

Ранее Песков заявил, что НАТО «весьма выпукло» подтвердила свою суть конфронтационного альянса на саммите в Вашингтоне, напоминает «Свободная пресса».

