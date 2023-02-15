США перехватили над Аляской российские истребители

Истребители Объединенного командования аэрокосмической обороны Северной Америки были подняты в воздух из-за полета у Аляски российских бомбардировщиков Ту-95МС и истребителей Су-35, сообщает пресс-служба ведомства.

Ракетоносцы Ту-95МС совершили семичасовой полет над Беринговым морем

Инцидент произошел 13 февраля. Всего было перехвачено четыре воздушных судна, которые, как утверждается, вошли в зону наблюдения ПВО.

При этом бомбардировщик и истребители не входили в американское или канадское воздушное пространство.

Ранее сообщалось о том, что глубоко модернизированный стратегический ракетоносец Ту-95МСМ совершил испытательный полет. На нем провели необходимые комплексы доработок по улучшению характеристик.

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ФОТО: Министерство обороны Российской Федерации
ТЕГИ:Су-35ИстребителиСШААляска
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