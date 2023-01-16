Глубоко модернизированный Ту-95МСМ совершил испытательный полет

Глубоко модернизированный стратегический ракетоносец Ту-95МСМ совершил испытательный полет. Об этом сообщает пресс-служба Объединенной авиастроительной корпорации (ОАК).

В РФ ракетоносцу Ту-95 после модернизации удвоили число крылатых ракет

«В ходе полета выполнены необходимые проверки систем и оборудования», — цитирует сообщение ТАСС.

Как отметили в ОАК, на Ту-95МСМ провели необходимые комплексы доработок по улучшению характеристик. В результате глубокой модернизации будут существенно увеличены показатели эффективности и надежности авиакомплекса.

Работы над стратегическим ракетоносцем ведут специалисты ПАО «Туполев» и ТАНТК имени Бериева.

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ФОТО: РИА Новости / Максим Богодвид
ТЕГИ:Самолеты
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