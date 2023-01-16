Глубоко модернизированный Ту-95МСМ совершил испытательный полет
Глубоко модернизированный стратегический ракетоносец Ту-95МСМ совершил испытательный полет. Об этом сообщает пресс-служба Объединенной авиастроительной корпорации (ОАК).
«В ходе полета выполнены необходимые проверки систем и оборудования», — цитирует сообщение ТАСС.
Как отметили в ОАК, на Ту-95МСМ провели необходимые комплексы доработок по улучшению характеристик. В результате глубокой модернизации будут существенно увеличены показатели эффективности и надежности авиакомплекса.
Работы над стратегическим ракетоносцем ведут специалисты ПАО «Туполев» и ТАНТК имени Бериева.
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