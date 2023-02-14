Ракетоносцы Ту-95МС совершили семичасовой полет над Беринговым морем

Два стратегических ракетоносца Ту-95МС совершили плановый полет над нейтральными водами Берингова моря. Об этом сообщает Минобороны России.

Построенный с нуля ракетоносец Ту-160М совершил первый полет

«Общая продолжительность полета составила более 7 часов», — отмечается в сообщении.

Ракетоносцы выполнили полет в сопровождении истребителей Су-30 объединения Военно-воздушных сил и противовоздушной обороны Восточного военного округа.

Как напомнили в оборонном ведомстве, российские экипажи дальней авиации регулярно летают над нейтральными водами Арктики, Северной Атлантики, Тихого океана, Черного и Балтийского морей. Все полеты выполняются в соответствии с международными правилами использования воздушного пространства.

В январе стратегические ракетоносцы Ту-160 выполнили 10-часовой полет над нейтральными водами Северного Ледовитого океана, напоминает телеканал «360».

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ФОТО: РИА Новости / Максим Богодвид
ТЕГИ:АвиацияМинобороны РФ
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