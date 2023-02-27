США передали Украине более миллиарда долларов в качестве экономической помощи

Глава министерства финансов США Джанет Йеллен объявила о передаче первого транша суммой 1,25 миллиарда долларов в качестве экономической помощи Украине.

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В общей сложности США до конца третьего квартала текущего года отправят Киеву 9,9 миллиарда долларов.

Во время встречи Йеллен заверила Владимира Зеленского, что США будут продолжать поддерживать Украину столько, сколько это потребуется.

Ранее кандидат в президенты США Вивек Рамасвами заявил, что помощь Киеву невыгодна для США.

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ФОТО: president.gov.ua
ТЕГИ:Владимир ЗеленскийСША
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