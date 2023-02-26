Кандидат в президенты США заявил об ослаблении страны из-за помощи Украине
Помощь Киеву ослабляет Соединенные Штаты, сообщил в Twitter кандидат в президенты Вивек Рамасвами.
Он считает, что Пекину выгодно продолжение конфликта вокруг Украины, так как это повлияет на поддержку Вашингтоном Тайваня, истощив американский военный потенциал.
Рамасвами стал третьим кандидатом на предстоящие в 2024 году президентские выборы. О выдвижении ранее также заявили бывший глава государства Дональд Трамп и экс-постпред США при ООН Никки Хейли.
Напомним, многие демократы в Конгрессе США скептически относятся к идее переизбрания действующего лидера США Джо Байдена, но не хотят говорить об этом публично из-за партийной дисциплины.
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