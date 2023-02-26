Кандидат в президенты США заявил об ослаблении страны из-за помощи Украине

Помощь Киеву ослабляет Соединенные Штаты, сообщил в Twitter кандидат в президенты Вивек Рамасвами.

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Он считает, что Пекину выгодно продолжение конфликта вокруг Украины, так как это повлияет на поддержку Вашингтоном Тайваня, истощив американский военный потенциал.

Рамасвами стал третьим кандидатом на предстоящие в 2024 году президентские выборы. О выдвижении ранее также заявили бывший глава государства Дональд Трамп и экс-постпред США при ООН Никки Хейли.

Напомним, многие демократы в Конгрессе США скептически относятся к идее переизбрания действующего лидера США Джо Байдена, но не хотят говорить об этом публично из-за партийной дисциплины.

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ФОТО: pixabay.com
ТЕГИ:Джо БайденУкраинаСША
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