Кандидат в президенты США заявил об ослаблении страны из-за помощи Украине

Он считает, что Пекину выгодно продолжение конфликта вокруг Украины, так как это повлияет на поддержку Вашингтоном Тайваня, истощив американский военный потенциал.

Рамасвами стал третьим кандидатом на предстоящие в 2024 году президентские выборы. О выдвижении ранее также заявили бывший глава государства Дональд Трамп и экс-постпред США при ООН Никки Хейли.

Напомним, многие демократы в Конгрессе США скептически относятся к идее переизбрания действующего лидера США Джо Байдена, но не хотят говорить об этом публично из-за партийной дисциплины.

