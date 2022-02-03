США перебросили в Европу около двух тысяч военных
США перебросили около двух тысяч военных в Европу для усиления восточного фланга НАТО. Об этом сообщает РИА Новости.
Отмечается, что первые американские военно-транспортные самолеты с военными вылетели 3 февраля из воинской части Форт-Брэгг. Большинство военных разместятся в Польше, еще часть - временно займет позиции в Германии.
Накануну Пентагон объяснил решение о переброске войск в Европу отсутствием признаков снижения напряженности со стороны РФ.
Информация о возможном нападении на Украину появилась в конце прошлого года. Пентагон заявил об увеличении числа российских войск на украинской границе. РФ неоднократно отрицала возможное нападение на Украину.
Подписывайтесь на НСН: Я.Новости | Я.Дзен | Google News | Flipboard | Telegram
Горячие новости
Заразились
12,3 млн+156 тыс. / сут.
Умерли
333 тыс.+667 / сут.
Выздоровели
10,4 млн+53 724 / сут.
- Журналистам Deutsche Welle запретили допуск в Госдуму
- Путин в третий раз за неделю поговорил с Макроном
- Взрыв газа произошел в жилом доме в Нижнем Новгороде
- Объединение журналистов ФРГ призвало Путина снять запрет на вещание DW в РФ
- В ООН недовольны убийством мирных жителей военными США
- МИД ФРГ назвало меры против Deutsche Welle эскалацией двусторонних отношений
- Белый дом: США готовят «калечащие» санкции против России
- NYT: РФ планирует сфабриковать предлог для вторжения на Украину
- Максимальную торговую наценку на значимые продукты в РФ могут ограничить 5%
- В РФ намерены отменить карантин для контактировавших с зараженными ковид
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru