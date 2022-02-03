США перебросили в Европу около двух тысяч военных

США перебросили около двух тысяч военных в Европу для усиления восточного фланга НАТО. Об этом сообщает РИА Новости.

NYT: РФ планирует сфабриковать предлог для вторжения на Украину

Отмечается, что первые американские военно-транспортные самолеты с военными вылетели 3 февраля из воинской части Форт-Брэгг. Большинство военных разместятся в Польше, еще часть - временно займет позиции в Германии.

Накануну Пентагон объяснил решение о переброске войск в Европу отсутствием признаков снижения напряженности со стороны РФ.

Информация о возможном нападении на Украину появилась в конце прошлого года. Пентагон заявил об увеличении числа российских войск на украинской границе. РФ неоднократно отрицала возможное нападение на Украину.

Подписывайтесь на НСН: Я.Новости | Я.Дзен | Google News | Flipboard | Telegram

ФОТО:
ТЕГИ:ВоенныеСША
Получайте свежие материалы на почту

Мы будем регулярно отправлять вам актуальные эксклюзивы и новости! Отписка доступна в письме

Горячие новости

Все новости

партнеры