США перебросили в Европу около двух тысяч военных

Отмечается, что первые американские военно-транспортные самолеты с военными вылетели 3 февраля из воинской части Форт-Брэгг. Большинство военных разместятся в Польше, еще часть - временно займет позиции в Германии.

Накануну Пентагон объяснил решение о переброске войск в Европу отсутствием признаков снижения напряженности со стороны РФ.

Информация о возможном нападении на Украину появилась в конце прошлого года. Пентагон заявил об увеличении числа российских войск на украинской границе. РФ неоднократно отрицала возможное нападение на Украину.