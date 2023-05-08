США перебросили в Эстонию истребители F-22
Соединенные Штаты перебросили на авиабазу Эмари в Эстонии эскадрилью истребителей пятого поколения F-22, сообщают СМИ со ссылкой на Командование ВВС США в Европе.
Истребители перебросили в Эстонию из Польши. Они призваны «сдерживать агрессию в регионе Балтийского моря», заявили в Пентагоне.
В начале апреля США перебросили 12 истребителей F-22 на авиабазу Повидз в Польше.
Депутат Госдумы Алексей Журавлев призвал готовиться к тому, что Украина получит американские истребители F-16. Он не исключил, что за штурвалы машин сядут американские пилоты, передает «Радиоточка НСН».
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