США отказались от российских аппаратов ИВЛ после ЧП в Санкт-Петербурге
Власти США приняли решение не использовать поставленные Россией аппараты искусственной вентиляции лёгких (ИВЛ) «Авента-М» до выяснения причин пожара в больнице в Санкт-Петербурге. Как пишет РИА Новости, с таким заявлением выступили в американском Агентстве по чрезвычайным ситуациям (FEMA), подчеркнув, что такие аппараты РФ отправила в Соединенные Штаты в начале апреля.
Пока их не использовали в больницах, а оставили в резерве на случай ухудшения ситуации в Нью-Йорке и Нью-Джерси, подчеркивает RT. Теперь же, из соображений безопасности и соблюдая осторожность, Соединенные Штаты возвращают аппараты в FEMA. Организация определиться с будущим российских аппаратов после расследования пожара в Санкт-Петербурге, пишет Ura.ru.
Накануне НСН писала, что после пожара, произошедшего в больнице Святого Георгия в Санкт-Петербурге, возбуждено уголовное дело. Оно заведено по статье о причинении смерти по неосторожности двум и более лицам. ЧП в медицинском учреждении, которое принимает пациентов, заразившихся COVID-19, произошло рано утром во вторник, 12 мая. В результате происшествия, по последним данным, погибли 5 человек, отмечает RT.
По предварительным данным, причиной трагедии стало короткое замыкание электрооборудования — в учреждении загорелся один из аппаратов ИВЛ. После инцидента Росздравнадзор сообщил о начале проверок качества и безопасности аппаратов ИВЛ в больницах Москвы и Санкт-Петербурга.
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