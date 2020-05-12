СМИ: Пожары в больницах Петербурга и Москвы вызваны аналогичными аппаратами ИВЛ

Причиной пожара в больнице Святого Георгия в Санкт-Петербурге стал аппарат искусственной вентиляции легких, он был расположен в отделении реанимации, сообщает ТАСС со ссылкой на источник в правоохранительных органах. По его данным, агрегат производства Уральского приборостроительного завода был абсолютно новый, его смонтировали в клинике на днях.

Пожар, возникший сегодня рано утром, унёс жизни пяти человек. Большинство пациентов были спасены благодаря оперативным и правильным действиям медиков. Сразу после появления дыма на шестом этаже врачи вызвали пожарных, после чего принялись эвакуировать больных из других отделений – проникнуть в реанимацию из-за дыма уже не представлялось возможным, уточняет Ura.ru.

Кроме того, сотрудники больницы смогли вовремя отключить кислород, в противном случае последствия пожара были бы значительно хуже. Всего из клиники были эвакуированы 150 человек.

Теперь следствию предстоит установить причины возгорания аппарата ИВЛ. Как отмечает Газета.ру, такой же агрегат производства Уральского приборостроительного завода загорелся 9 мая в 50-й больнице им. С. И. Спасокукоцкого в Москве. Тогда погибла одна пациентка, были эвакуированы около 300 человек. Среди них было 108 с выявленной коронавирусной инфекцией.

