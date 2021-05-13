США ослабляют масочный режим для привившихся жителей

По словам Валенски, привившиеся американцы могут "делать то, что перестали делать из-за пандемии". Однако требование носить маски сохраняется для пользования общественным транспортом: самолетами, поездами, автобусами. Новые рекомендации также не распространяются на медучреждения, дома престарелых и тюрьмы.

Кроме того, исключение составят те случаи, когда маски требуют федеральные и региональные законы, правила и постановления. Кроме того, принудить человека носить индивидуальные средства защиты дыхания могу руководители местных учреждений и работодатели.

