США опубликовали стратегию борьбы с коррупцией
Первую в истории США национальную стратегию борьбы с коррупцией опубликовал в понедельник Белый дом.
Так, упор в стратегии сделан на «транснациональных измерениях» коррупции. Также стратегия требует возвести антикоррупционную деятельность в разряд приоритетов дипломатии США и провести ревизию критериев оказания межправительственной помощи в целях повышения транспарентности и подотчетности получателей.
Ведущий аналитик Фонда национальной энергетической безопасности Игорь Юшков в беседе с Telegram-каналом «Радиоточка НСН» заявил, что решение президента США Джо Байдена продать 50 млн баррелей нефти из стратегического резерва страны является пиар-акцией.
Подписывайтесь на НСН: Я.Новости | Я.Дзен | Google News | Flipboard | Telegram
Горячие новости
Заразились
9,8 млн+32 136 / сут.
Умерли
282 тыс.+1 184 / сут.
Выздоровели
8,5 млн+28 070 / сут.
- Путин заявил о сотрудничестве России и Индии в сфере космоса
- Бойца ММА Чоршанбиева выслали из России за нарушение миграционного законодательства
- Папа Римский заявил о готовности встретиться с Патриархом Кириллом
- Премьер Индии Моди заявил о важности соглашений, заключенных с Россией
- Штамм коронавируса «омикрон» выявили в Хорватии
- Путин назвал Индию великой державой с дружественным народом
- Абрамченко предложила разделить Сибирь на кластеры
- В ФРГ назвали условие ввода в эксплуатацию «Северного потока — 2»
- Путин примет участие в запуске движения на новых станциях БКЛ в Москве
- Белоруссия ввела ответные меры на санкции Запада
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru