США опубликовали стратегию борьбы с коррупцией

Первую в истории США национальную стратегию борьбы с коррупцией опубликовал в понедельник Белый дом.

Так, упор в стратегии сделан на «транснациональных измерениях» коррупции. Также стратегия требует возвести антикоррупционную деятельность в разряд приоритетов дипломатии США и провести ревизию критериев оказания межправительственной помощи в целях повышения транспарентности и подотчетности получателей.

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Ведущий аналитик Фонда национальной энергетической безопасности Игорь Юшков в беседе с Telegram-каналом «Радиоточка НСН» заявил, что решение президента США Джо Байдена продать 50 млн баррелей нефти из стратегического резерва страны является пиар-акцией.

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ФОТО: РИА Новости/Наталья Селиверстова
ТЕГИ:КоррупцияСША
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