США опровергли информацию об аэростатах для слежения над КНР

Все заявления об использовании американскими властями воздушных шаров для слежения над территорией Китая являются ложными. Об этом заявила представитель совета по национальной безопасности при Белом доме Эдриен Уотсон в Twitter.

Ранее сегодня официальный представитель МИД КНР Ван Вэньбинь заявил, что американские аэростаты свыше десяти раз незаконно пролетали в воздушном пространстве Китая с 1 января прошлого года.

Байден оценил отношения между Вашингтоном и Пекином после инцидента с аэростатом

Уотсон утверждает, что именно Пекин задействует в своей разведывательной работе воздушные шары. Представитель совета по нацбезопасности напомнила, что Китай ложно утверждал, что аэростаты, замеченные над США, это сбившиеся с курса метеозонды. По ее словам, до сих пор КНР так и не предоставила каких-либо достоверных объяснений своему «вторжению в воздушное пространство» США, а также других стран.

Американские военные 12 февраля сбили четвертый шар за последние восемь дней в воздушном пространстве Соединенных Штатов, в том числе китайский. В Вашингтоне считают, что они запущены с целью шпионажа, в Китае это отрицают.

Очередной летающий объект в небе над США с большой вероятностью снова запустил Китай, он прощупывает зону американской ПВО, а также собирает разведданные, заявил генерал-майор авиации, Герой России, председатель Президиума «Офицеров России» Сергей Липовой в разговоре с НСН.

Подписывайтесь на НСН: Я.Новости | Я.Дзен | Google News | Flipboard | Telegram

ФОТО: РИА Новости/Наталья Селиверстова
ТЕГИ:КНРШпионажСША
Получайте свежие материалы на почту

Мы будем регулярно отправлять вам актуальные эксклюзивы и новости! Отписка доступна в письме

Горячие новости

Все новости

партнеры