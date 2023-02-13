США опровергли информацию об аэростатах для слежения над КНР

Уотсон утверждает, что именно Пекин задействует в своей разведывательной работе воздушные шары. Представитель совета по нацбезопасности напомнила, что Китай ложно утверждал, что аэростаты, замеченные над США, это сбившиеся с курса метеозонды. По ее словам, до сих пор КНР так и не предоставила каких-либо достоверных объяснений своему «вторжению в воздушное пространство» США, а также других стран.

Американские военные 12 февраля сбили четвертый шар за последние восемь дней в воздушном пространстве Соединенных Штатов, в том числе китайский. В Вашингтоне считают, что они запущены с целью шпионажа, в Китае это отрицают.

Очередной летающий объект в небе над США с большой вероятностью снова запустил Китай, он прощупывает зону американской ПВО, а также собирает разведданные, заявил генерал-майор авиации, Герой России, председатель Президиума «Офицеров России» Сергей Липовой в разговоре с НСН.

