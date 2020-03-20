США обвинили РФ, Китай и Иран в дезинформации по коронавирусу

По словам Помпео, эти три страны публикуют ложную информацию, которая обесценивает усилия США в борьбе с коронавирусом. Он отметил, что США напрямую просили эти государства «перестать это делать».

Ранее 18 марта сообщалось, что Евросоюз подозревает РФ в распространении дезинформации по коронавирусу. Источник, ссылаясь на доклад Европейской службы внешнеполитической деятельности, сообщает, что «российские СМИ запустили кампанию по дезинформации вокруг пандемии коронавируса». Отмечалось, что ее целью является нагнетание «паники и страха», а также «подрыв европейского общества изнутри».

