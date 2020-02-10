США намерены выделить $700 млн на «противодействие РФ»
Белый дом США предусмотрел в проекте бюджета выделение $700 млн на «противодействие России». Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на соответствующий документ Белого дома.
В частности, $700 млн планируется направить Европе, Евразии и Центральной Азии с целью укрепления общей безопасности и защиты «территориальной целостности союзников США».
Кроме того, в проекте предусматривается выделение $24 млн на борьбу с «российской пропагандой и дезинформацией». Решение о бюджете будет принято Конгрессом США.
Ранее The Telegraph сообщал о том, что в Королевском институте объединенных служб Британии предупредили о необходимости сосредоточиться на противодействии российским кибератакам и фейковым новостям.
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