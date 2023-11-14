США обвинили ХАМАС в использовании больниц как укрытий

Боевики палестинского движения ХАМАС используют больницы в качестве укрытий, заявил представитель Белого дома Джон Кирби в ходе брифинга.

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По его словам, палестинские радикалы используют больницы и тоннели под ними для укрытия и удержания заложников, пишет ТАСС.

Представитель Белого дома обвинил ХАМАС в оборудовании пункта командования в больнице «Аш-Шифа». Действия палестинцев Кирби назвал военным преступлением.

Ранее сообщалось, что Армия обороны Израиля (ЦАХАЛ) обстреляла больницу «Аль-Кудс» в секторе Газа из танков. 10 ноября палестинское общество Красного полумесяца (PRCS) сообщило об ударе по отделению интенсивной терапии в Газе, передает «Радиоточка НСН».

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ФОТО: РИА Новости
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