СМИ: При ударе Израиля по дому на севере Газы погибли семь человек
11 ноября 202306:26
Семь человек погибли из-за авиаудара Израиля по дому на севере сектора Газа. Об этом сообщает Al-Mayadeen.
По данным телеканала, израильские силы атаковали здание в Бейт-Лахии.
Кроме того, Израиль наносит удары по жилым кварталам восточных районов анклава. Также израильские военные ведут артобстрел востока города Хан-Юнис.
Ранее войска Израиля атаковали отделение интенсивной терапии в больнице «Аль-Кудс», пишет Telegram-канал «Радиоточка НСН».
Горячие новости
Заразились
22,9 млн+2 379 / сут.
Умерли
399 тыс.+26 / сут.
Выздоровели
22,3 млн+2 902 / сут.
- Врач Кондрахин рассказал об особенностях питьевого режима зимой
- У берегов Калифорнии произошло землетрясение перед саммитом АТЭС
- Бывший тренер «Зенита» Луческу заявил, что никогда не вернется в Россию
- ВС России поразили пункт управления дронами ВСУ у Новомихайловки
- СМИ: При ударе Израиля по дому на севере Газы погибли семь человек
- Нетаньяху возложил на ХАМАС ответственность за ущерб мирному населению Газы
- В Таджикистане произошло землетрясение магнитудой 4,3
- ES: Главу МВД Британии могут уволить из-за критики полиции
- Трех бывших следователей СК арестовали в Москве
- Толстой: Сроки культурного форума в Петербурге в 2024 году могут изменить
15 мая 2023
Источники данных:
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru