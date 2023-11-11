СМИ: При ударе Израиля по дому на севере Газы погибли семь человек

Семь человек погибли из-за авиаудара Израиля по дому на севере сектора Газа. Об этом сообщает Al-Mayadeen.

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По данным телеканала, израильские силы атаковали здание в Бейт-Лахии.

Кроме того, Израиль наносит удары по жилым кварталам восточных районов анклава. Также израильские военные ведут артобстрел востока города Хан-Юнис.

Ранее войска Израиля атаковали отделение интенсивной терапии в больнице «Аль-Кудс», пишет Telegram-канал «Радиоточка НСН».

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ФОТО: РИА Новости
ТЕГИ:ИзраильСектор Газа

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