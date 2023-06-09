США обвинили двоих россиян в махинациях с криптобиржами

По данным ведомства, россияне вступили в преступный сговор с целью отмывания 647 тысяч биткойнов, которые были получены в 2011 году в результате взлома криптобиржи Mt. Gox.

Кроме того, суд северного округа штата Флорида обвинил Билюченко в преступном сговоре с ещё одним россиянином. Это Александр Винник, который обвиняется в отмывании средств через уже не существующую криптобиржу ВТС-е.

Ранее власти США объявили о награде до 10 млн долларов за информацию, которая позволит арестовать гражданина РФ Михаила Матвеева, которого обвиняют в кибервымогательствах против американских правоохранительных органов, частных компаний и критической инфраструктуры по всему миру, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».