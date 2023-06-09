США обвинили двоих россиян в махинациях с криптобиржами
Власти США предъявили гражданам РФ Алексею Билюченко и Александру Вернеру обвинения в преступлениях, связанных с криптобиржами, сообщает пресс-служба американского Минюста.
По данным ведомства, россияне вступили в преступный сговор с целью отмывания 647 тысяч биткойнов, которые были получены в 2011 году в результате взлома криптобиржи Mt. Gox.
Кроме того, суд северного округа штата Флорида обвинил Билюченко в преступном сговоре с ещё одним россиянином. Это Александр Винник, который обвиняется в отмывании средств через уже не существующую криптобиржу ВТС-е.
Ранее власти США объявили о награде до 10 млн долларов за информацию, которая позволит арестовать гражданина РФ Михаила Матвеева, которого обвиняют в кибервымогательствах против американских правоохранительных органов, частных компаний и критической инфраструктуры по всему миру, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».
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Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru