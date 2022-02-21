СМИ: Зеленский поддерживает признание Россией ДНР и ЛНР

Президент Украины Владимир Зеленский хотел бы признания Россией самопровозглашенных республик Донбасса: это позволит Киеву отказаться от выполнения Минских соглашений. Об этом сообщает «Страна.ua» со ссылкой на близкие к офису президента источники.

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По данным издания, Украина не намерена вести прямые переговоры с Донецкой и Луганской народными республиками (ДНР и ЛНР) и не хочет вносить изменения в конституцию об особом статусе территорий. В связи с этим офис Зеленского считает признание Москвой ДНР и ЛНР «очень хорошим вариантом, так как это похоронит столь нелюбимые украинскими властями минские соглашения», отмечает «Свободная пресса».

«В том числе и поэтому у Зеленского нет желания как-то продвигаться по Минску-2. Наоборот, есть желание тянуть процесс до тех пор, пока Россия не признает ДНР и ЛНР и проблема, таким образом, решится сама собой», — пишет «Страна.ua».

Ранее Госдума поддержала проект постановления об обращении к президенту России Владимиру Путину с просьбой о признании независимости ДНР и ЛНР, напоминает Газета.ру. На Западе выступают против признания республик Донбасса, отмечая, что это нарушает Минские соглашения и подорвет суверенитет Украины.

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ФОТО: РИА Новости
ТЕГИ:ЛНРДНРДонбассУкраинаВладимир Зеленский
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