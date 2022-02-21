СМИ: Зеленский поддерживает признание Россией ДНР и ЛНР
Президент Украины Владимир Зеленский хотел бы признания Россией самопровозглашенных республик Донбасса: это позволит Киеву отказаться от выполнения Минских соглашений. Об этом сообщает «Страна.ua» со ссылкой на близкие к офису президента источники.
По данным издания, Украина не намерена вести прямые переговоры с Донецкой и Луганской народными республиками (ДНР и ЛНР) и не хочет вносить изменения в конституцию об особом статусе территорий. В связи с этим офис Зеленского считает признание Москвой ДНР и ЛНР «очень хорошим вариантом, так как это похоронит столь нелюбимые украинскими властями минские соглашения», отмечает «Свободная пресса».
«В том числе и поэтому у Зеленского нет желания как-то продвигаться по Минску-2. Наоборот, есть желание тянуть процесс до тех пор, пока Россия не признает ДНР и ЛНР и проблема, таким образом, решится сама собой», — пишет «Страна.ua».
Ранее Госдума поддержала проект постановления об обращении к президенту России Владимиру Путину с просьбой о признании независимости ДНР и ЛНР, напоминает Газета.ру. На Западе выступают против признания республик Донбасса, отмечая, что это нарушает Минские соглашения и подорвет суверенитет Украины.
Подписывайтесь на НСН: Я.Новости | Я.Дзен | Google News | Flipboard | Telegram
Горячие новости
Заразились
15,4 млн+171 тыс. / сут.
Умерли
346 тыс.+745 / сут.
Выздоровели
12,4 млн+147 тыс. / сут.
- Режим ЧС из-за прибытия беженцев с Донбасса ввели в Саратовской области
- В Крыму заявили, что не нуждаются в признании со стороны США
- СМИ сообщили о возможных санкциях США против российских банков
- СМИ: Зеленский поддерживает признание Россией ДНР и ЛНР
- Режим ЧС ввели в Пензенской области из-за беженцев из Донбасса
- Экс-главу Минобороны Казахстана задержали по делу о бездействии власти
- Милонов предложил ставить предупреждение о вреде для здоровья на сладостях и газировке
- В Госдуме предложили запретить курьерам передвигаться по тротуарам
- Глава Еврокомиссии: Санкции — самый мощный рычаг давления на Россию
- В США потребовали от властей «нормальных» источников об «угрозе теракта» в России
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru