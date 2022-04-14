США не вернут российским бизнесменам их арестованные активы
США не намерены возвращать российским бизнесменам их активы, которые были арестованы после введенных против России санкций. Об этом сообщил помощник американского президента по национальной безопасности Джейк Салливан, передает РИА Новости.
По его словам, цель заключается не в их возвращении, а «использовать их лучше». Так помощник Джо Байдена ответил на вопрос во время выступления в Экономическом клубе Вашингтона.
Вместе с тем Салливан нет стал рассказывать, как именно «будут использованы» яхты и другие активы российских олигархов. Он отметил, что в Белом доме пока думают над этим.
Ранее премьер-министр Польши Матеуш Моравецкий заявил, что намерен конфисковывать имущество «российских олигархов»
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