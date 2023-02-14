США не увидели связи неизвестных объектов с НЛО
Наблюдаемые над Соединенными Штатами и Канадой неизвестные воздушные объекты не имеют внеземного происхождения, сообщает «РЕН ТВ» со ссылкой на заявление официального представителя Белого дома Карин Жан-Пьер.
По ее словам, нет никаких признаков инопланетян или внеземной активности в связи на фоне сообщений о наблюдениях. Жан-Пьер отметила важность установления этого факта, так как в последнее время об этом много разговоров.
Тем временем, в США указом президента Джо Байдена создана комиссия по углубленному изучению неопознанных летающих объектов. Отмечается, что неопознанные объекты представляют угрозу безопасности страны.
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