США не увидели связи неизвестных объектов с НЛО

По ее словам, нет никаких признаков инопланетян или внеземной активности в связи на фоне сообщений о наблюдениях. Жан-Пьер отметила важность установления этого факта, так как в последнее время об этом много разговоров.

Тем временем, в США указом президента Джо Байдена создана комиссия по углубленному изучению неопознанных летающих объектов. Отмечается, что неопознанные объекты представляют угрозу безопасности страны.

