Разведка США насчитала более 500 случаев появления НЛО

Данные приведены по состоянию на 30 августа 2022 года. Как следует из документа, количество случаев упоминания НЛО увеличивается, в том числе, из-за лучшего понимания возможных угроз, которые могут представлять аномалии для безопасности полетов или с точки зрения враждебных действий.

Большая часть новых случаев появления неопознанных летающих объектов зафиксирована пилотами ВМС и ВВС США, а также операторами, ставшими свидетелями их появления. При этом ни одного столкновения американского воздушного судна и НЛО не зафиксировано.

Ранее бывший президент США Барак Обама рассказал о секретных архивах Пентагона, в которых хранятся кадры неопознанных летающих объектов, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».

