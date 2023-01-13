Разведка США насчитала более 500 случаев появления НЛО

Американские власти зафиксировали более 500 случаев появления неопознанных летающих объектов (НЛО), следует из отчета офиса Директора национальной разведки.

В США поменяли структуру отслеживания НЛО

Данные приведены по состоянию на 30 августа 2022 года. Как следует из документа, количество случаев упоминания НЛО увеличивается, в том числе, из-за лучшего понимания возможных угроз, которые могут представлять аномалии для безопасности полетов или с точки зрения враждебных действий.

Большая часть новых случаев появления неопознанных летающих объектов зафиксирована пилотами ВМС и ВВС США, а также операторами, ставшими свидетелями их появления. При этом ни одного столкновения американского воздушного судна и НЛО не зафиксировано.

Ранее бывший президент США Барак Обама рассказал о секретных архивах Пентагона, в которых хранятся кадры неопознанных летающих объектов, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».

Подписывайтесь на НСН: Я.Новости | Я.Дзен | Google News | Flipboard | Telegram

ФОТО: Фото с сайта politros.com
ТЕГИ:НЛОСША
Получайте свежие материалы на почту

Мы будем регулярно отправлять вам актуальные эксклюзивы и новости! Отписка доступна в письме

Горячие новости

Все новости

партнеры