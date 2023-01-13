Разведка США насчитала более 500 случаев появления НЛО
Американские власти зафиксировали более 500 случаев появления неопознанных летающих объектов (НЛО), следует из отчета офиса Директора национальной разведки.
Данные приведены по состоянию на 30 августа 2022 года. Как следует из документа, количество случаев упоминания НЛО увеличивается, в том числе, из-за лучшего понимания возможных угроз, которые могут представлять аномалии для безопасности полетов или с точки зрения враждебных действий.
Большая часть новых случаев появления неопознанных летающих объектов зафиксирована пилотами ВМС и ВВС США, а также операторами, ставшими свидетелями их появления. При этом ни одного столкновения американского воздушного судна и НЛО не зафиксировано.
Ранее бывший президент США Барак Обама рассказал о секретных архивах Пентагона, в которых хранятся кадры неопознанных летающих объектов, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».
Подписывайтесь на НСН: Я.Новости | Я.Дзен | Google News | Flipboard | Telegram
Горячие новости
Заразились
21,8 млн+4 675 / сут.
Умерли
394 тыс.+48 / сут.
Выздоровели
21,3 млн+4 541 / сут.
- Госдеп заявил, что власти США обеспокоены активностью группы «Вагнер»
- Разведка США насчитала более 500 случаев появления НЛО
- СМИ: скончалась единственная дочь Элвиса Пресли
- Перечислены самые безопасные авиакомпании мира
- Эксперты: ставки по депозитам могут снизиться на 0,5–1,5 п.п.
- Небензя: Запад не собирался урегулировать конфликт вокруг Украины
- Шесть человек отправятся под суд за хищение из воинских частей Подмосковья
- США начнут обучать украинских военных применению Bradley на следующей неделе
- В Пентагоне не увидели признаков подготовки наступления на Украину из Белоруссии
- Украина начала готовить резолюцию ООН по спецтрибуналу против России
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru