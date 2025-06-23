В России усомнились в том, что кто-то из партнеров передаст Ирану ядерное оружие
Нарушение кем-либо договора о нераспространении ядерного оружия приведет к потере доверия со стороны других стран, а также к росту рисков для безопасности всего мира, сказали опрошенные НСН эксперты.
Речи о возможной передаче ядерного оружия Ирану не идет, ситуацию в регионе необходимо мирно решать через систему Международном агентстве по атомной энергии (МАГАТЭ), сказал в эфире НСН чрезвычайный и полномочный посол России Константин Долгов.
МИД России ранее «решительно осудил» нападение США на Иран, призвал «прекратить агрессию, наращивать усилия по созданию условий для возвращения ситуации в политико-дипломатическое русло». В Москве напомнили о договоре о нераспространении ядерного оружия (ДНЯО). В свою очередь зампред Совбеза РФ Дмитрий Медведев прямо заявил, что «ряд стран готов напрямую поставить Ирану свой ядерный боекомплект». Среди партнеров Ирана ядерное оружие есть, например, у Пакистана и КНДР. Долгов отметил, что в случае нарушения ДНЯО возрастут риски для безопасности всего мира.
«Ничего хорошего с ДНЯО не будет, если произойдет подрыв системы договора о нераспространении ядерного оружия. В связи с этим глобально возрастут риски для мировой безопасности. Сложившуюся ситуацию надо решать мирным путем через контрольную систему МАГАТЭ. Мы призываем как можно быстрее вернуться к этому пути решения и прекратить эскалацию. ДНЯО - единственный механизм, который позволяет на сегодняшний день сдерживать распространение ядерного оружия в мире. Он свою эффективность доказал за это время. Систему ДНЯО и систему гарантий МАГАТЭ надо максимально сохранить. Затягивание эскалации играет на руку разного рода экстремистским силам. Однако я не думаю, что вообще идет речь о передаче ядерного оружия Ирану. Я не знаю, какие страны на это пошли бы», - сказал собеседник НСН.
В свою очередь научный сотрудник сектора военной экономики и инноваций, Центра международной безопасности ИМЭМО РАН Дмитрий Стефанович отметил, что иранский сценарий может стать поучительным для стран, которые задумывались о возможности получения ядерного оружия.
«Иран уже явно рассматривает возможность выхода из ДНЯО, что дурно скажется на организации. Режим нераспространения ядерного оружия находится под серьезным ударом. Доверия у других стран к этому договору уже не будет. Однако есть поучительный момент: другие страны, которые хоть как-то рассматривают для себя возможность получения ядерного оружия, увидят, что за это можно сильно получить по голове», - сказал эксперт.
Ранее, в ночь на 22 июня, президент США Дональд Трамп сообщил, что Вооруженные силы (ВС) США совершили успешную атаку на три ядерных объекта Ирана - в Фордо, Натанзе и Исфахане, отмечает Telegram-канал «Радиоточка НСН». По его словам, наибольший ущерб был нанесен «намного ниже уровня земли». Удары попали «в яблочко», подчеркнул он.
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