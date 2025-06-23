В свою очередь научный сотрудник сектора военной экономики и инноваций, Центра международной безопасности ИМЭМО РАН Дмитрий Стефанович отметил, что иранский сценарий может стать поучительным для стран, которые задумывались о возможности получения ядерного оружия.

«Иран уже явно рассматривает возможность выхода из ДНЯО, что дурно скажется на организации. Режим нераспространения ядерного оружия находится под серьезным ударом. Доверия у других стран к этому договору уже не будет. Однако есть поучительный момент: другие страны, которые хоть как-то рассматривают для себя возможность получения ядерного оружия, увидят, что за это можно сильно получить по голове», - сказал эксперт.

Ранее, в ночь на 22 июня, президент США Дональд Трамп сообщил, что Вооруженные силы (ВС) США совершили успешную атаку на три ядерных объекта Ирана - в Фордо, Натанзе и Исфахане, отмечает Telegram-канал «Радиоточка НСН». По его словам, наибольший ущерб был нанесен «намного ниже уровня земли». Удары попали «в яблочко», подчеркнул он.

