США не намерены продавать вакцину от COVID-19 до окончания вакцинации внутри страны

США не планируют поставлять вакцину от COVID-19 в другие страны до завершения вакцинации внутри страны. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на пресс-секретаря Белого дома Джен Псаки.

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По словам Псаки, президент страны Джо Байден надеется, что "каждый американец получит прививку", поэтому продажи за границу начнутся не раньше достижения коллективного иммунитета. Агентство напоминает, что в декабре 2020 года экс-президент США Дональд Трамп подписал указ, согласно которому продавать вакцину за рубеж запрещено до завершения кампании по вакцинации внутри страны.

В США используют три препарата для вакцинации. Два из них являются двухкомпонентными, третий требует только одной прививки. Агентство отмечает, что Байден обещал за 100 дней в должности главы страны обеспечить населения 100 миллионами прививок от коронавируса. К настоящему времени израсходовано около 75 миллионов доз вакцины.

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ФОТО: Рамиль Ситдиков//РИА Новости
ТЕГИ:КоронавирусВакцинацияСША
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