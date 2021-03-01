США не намерены продавать вакцину от COVID-19 до окончания вакцинации внутри страны

По словам Псаки, президент страны Джо Байден надеется, что "каждый американец получит прививку", поэтому продажи за границу начнутся не раньше достижения коллективного иммунитета. Агентство напоминает, что в декабре 2020 года экс-президент США Дональд Трамп подписал указ, согласно которому продавать вакцину за рубеж запрещено до завершения кампании по вакцинации внутри страны.

В США используют три препарата для вакцинации. Два из них являются двухкомпонентными, третий требует только одной прививки. Агентство отмечает, что Байден обещал за 100 дней в должности главы страны обеспечить населения 100 миллионами прививок от коронавируса. К настоящему времени израсходовано около 75 миллионов доз вакцины.