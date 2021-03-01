США не намерены продавать вакцину от COVID-19 до окончания вакцинации внутри страны
США не планируют поставлять вакцину от COVID-19 в другие страны до завершения вакцинации внутри страны. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на пресс-секретаря Белого дома Джен Псаки.
По словам Псаки, президент страны Джо Байден надеется, что "каждый американец получит прививку", поэтому продажи за границу начнутся не раньше достижения коллективного иммунитета. Агентство напоминает, что в декабре 2020 года экс-президент США Дональд Трамп подписал указ, согласно которому продавать вакцину за рубеж запрещено до завершения кампании по вакцинации внутри страны.
В США используют три препарата для вакцинации. Два из них являются двухкомпонентными, третий требует только одной прививки. Агентство отмечает, что Байден обещал за 100 дней в должности главы страны обеспечить населения 100 миллионами прививок от коронавируса. К настоящему времени израсходовано около 75 миллионов доз вакцины.
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