США назвали укрепление рубля «искусственным»

Банк России и правительство РФ «искусственно накачивают» рубль, сообщила во время брифинга директор по коммуникациям администрации США Кейт Бедингфилд.

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Она заявила об эффективности антироссийских санкций. «Мы видим искусственное накачивание рубля Центробанком и правительством РФ», — сказала Бедингфилд.

Отмечается, что в РФ началась «драматическая инфляция».

Инвестор из Соединенных Штатов Адам Таунсэнд удивился укреплению российского рубля на фоне введения западных санкций. По его словам, уровень инфляции в России ниже, чем в странах Европейского союза или Организации экономического сотрудничества и развития.

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