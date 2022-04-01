США назвали укрепление рубля «искусственным»
Банк России и правительство РФ «искусственно накачивают» рубль, сообщила во время брифинга директор по коммуникациям администрации США Кейт Бедингфилд.
Она заявила об эффективности антироссийских санкций. «Мы видим искусственное накачивание рубля Центробанком и правительством РФ», — сказала Бедингфилд.
Отмечается, что в РФ началась «драматическая инфляция».
Инвестор из Соединенных Штатов Адам Таунсэнд удивился укреплению российского рубля на фоне введения западных санкций. По его словам, уровень инфляции в России ниже, чем в странах Европейского союза или Организации экономического сотрудничества и развития.
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