США назвали укрепление рубля «искусственным»

Она заявила об эффективности антироссийских санкций. «Мы видим искусственное накачивание рубля Центробанком и правительством РФ», — сказала Бедингфилд.

Отмечается, что в РФ началась «драматическая инфляция».

Инвестор из Соединенных Штатов Адам Таунсэнд удивился укреплению российского рубля на фоне введения западных санкций. По его словам, уровень инфляции в России ниже, чем в странах Европейского союза или Организации экономического сотрудничества и развития.

