США направят на Ближний Восток еще 300 военнослужащих

CENTCOM включает Ближний Восток, Восточную Африку и Центральную Азию.

Райдер не стал называть точное место дислокации военнослужащих. По его словам, подразделение разместят не в Израиле.

Накануне военную базу США Айн-эль-Асад на западе Ирака обстреляли ракетами. На прошлой неделе шиитские группировки атаковали беспилотниками американский объект в Иракском Курдистане.

В Пентагоне ранее сообщили, что в результате обстрелов американских баз на Ближнем Востоке пострадал 21 военнослужащий, передает «Радиоточка НСН».

