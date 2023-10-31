США направят на Ближний Восток еще 300 военнослужащих
Соединенные Штаты на фоне эскалации в секторе Газа направят в зону ответственности Центрального командования (CENTCOM) 300 военнослужащих, заявил в ходе брифинга пресс-секретарь Пентагона Патрик Райдер.
CENTCOM включает Ближний Восток, Восточную Африку и Центральную Азию.
Райдер не стал называть точное место дислокации военнослужащих. По его словам, подразделение разместят не в Израиле.
Накануне военную базу США Айн-эль-Асад на западе Ирака обстреляли ракетами. На прошлой неделе шиитские группировки атаковали беспилотниками американский объект в Иракском Курдистане.
В Пентагоне ранее сообщили, что в результате обстрелов американских баз на Ближнем Востоке пострадал 21 военнослужащий, передает «Радиоточка НСН».
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