Пентагон по приказу Байдена ударил по иранским объектам в Сирии

По его словам, атаки были осуществлены по приказу президента США Джо Байдена и не связаны с палестино-израильским конфликтом. Остин подчеркнул, что удары по иранским объектам были ответом на атаки на американцев в Ираке и Сирии, начавшиеся 17 октября, сообщает РЕН ТВ.

Как отметил глава Пентагона, Соединенные Штаты не станут терпеть подобные нападения и будут защищать свои интересы.

«США не ищут конфликта и не намерены вовлекаться в дальнейшие боевые действия, но эти поддерживаемые Ираном атаки должны прекратиться», — цитирует Остина РИА Новости.

Ранее СМИ сообщили о взрывах на северо-востоке Сирии. ЧП произошло на базе в провинции Дейр-эз-Зор, пишет Ura.ru.

