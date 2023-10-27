Пентагон по приказу Байдена ударил по иранским объектам в Сирии
США нанесли удары по двум объектам, использовавшимся Корпусом стражей исламской революции (КСИР) и проиранскими группами в Сирии. Об этом сообщил глава Пентагона Ллойд Остин.
По его словам, атаки были осуществлены по приказу президента США Джо Байдена и не связаны с палестино-израильским конфликтом. Остин подчеркнул, что удары по иранским объектам были ответом на атаки на американцев в Ираке и Сирии, начавшиеся 17 октября, сообщает РЕН ТВ.
Как отметил глава Пентагона, Соединенные Штаты не станут терпеть подобные нападения и будут защищать свои интересы.
«США не ищут конфликта и не намерены вовлекаться в дальнейшие боевые действия, но эти поддерживаемые Ираном атаки должны прекратиться», — цитирует Остина РИА Новости.
Ранее СМИ сообщили о взрывах на северо-востоке Сирии. ЧП произошло на базе в провинции Дейр-эз-Зор, пишет Ura.ru.
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