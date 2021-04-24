США направили бомбардировщики к Афганистану для защиты своих войск при выводе
Минобороны США направило бомбардировщики в Афганистан, чтобы защитить войска США во время их вывода из страны. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на официального представителя военного ведомства Джона Кирби.
Кирби заявил, что глава Пентагона Ллойд Остин одобрил пребывание авианосца "Эйзенхауэр" около Афганистана, а также согласовал направление в регион стратегических бомбардировщиков.
По данным Кирби, два B-52 уже прибыли в Афганистан. Представитель Пентагона добавил, что в министерстве считают возможным увеличить количество "наземных войск и помощников", которые будут осуществлять охрану войск и налаживать логистику.
Президент США Джо Байден 13 апреля заявил, что вывод войск из Афганистана начнется до 1 мая этого года. Власти страны намерены завершить процесс до 11 сентября.
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