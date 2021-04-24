США направили бомбардировщики к Афганистану для защиты своих войск при выводе

Минобороны США направило бомбардировщики в Афганистан, чтобы защитить войска США во время их вывода из страны. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на официального представителя военного ведомства Джона Кирби.

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Кирби заявил, что глава Пентагона Ллойд Остин одобрил пребывание авианосца "Эйзенхауэр" около Афганистана, а также согласовал направление в регион стратегических бомбардировщиков.

По данным Кирби, два B-52 уже прибыли в Афганистан. Представитель Пентагона добавил, что в министерстве считают возможным увеличить количество "наземных войск и помощников", которые будут осуществлять охрану войск и налаживать логистику.

Президент США Джо Байден 13 апреля заявил, что вывод войск из Афганистана начнется до 1 мая этого года. Власти страны намерены завершить процесс до 11 сентября.

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ФОТО: РИА Новости
ТЕГИ:ПентагонСШААфганистан
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