США направили бомбардировщики к Афганистану для защиты своих войск при выводе

Кирби заявил, что глава Пентагона Ллойд Остин одобрил пребывание авианосца "Эйзенхауэр" около Афганистана, а также согласовал направление в регион стратегических бомбардировщиков.

По данным Кирби, два B-52 уже прибыли в Афганистан. Представитель Пентагона добавил, что в министерстве считают возможным увеличить количество "наземных войск и помощников", которые будут осуществлять охрану войск и налаживать логистику.

Президент США Джо Байден 13 апреля заявил, что вывод войск из Афганистана начнется до 1 мая этого года. Власти страны намерены завершить процесс до 11 сентября.

