США нанесли серию ударов по Йемену
10 февраля 202416:55
Соединенные Штаты 9 февраля нанесли серию ударов по Йемену, сообщило Центральное командование Вооруженных сил США.
Отмечается, что целью атаки стали надводные беспилотники и крылатые ракеты хуситов.
Ранее лидер хуситов в Йемене Абдул-Малик Аль-Хуси заявил, что конфликт в Красном море будет разрастаться до тех пор, пока Израиль не прекратит атаковать сектор Газа, отмечает Telegram-канал «Радиоточка НСН». Он предупредил, что группировка йеменских повстанцев-хуситов продолжит дальнейшую эскалацию конфликта в случае атак на Палестину.
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Источники данных:
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru