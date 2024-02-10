США нанесли серию ударов по Йемену

Отмечается, что целью атаки стали надводные беспилотники и крылатые ракеты хуситов.

Ранее лидер хуситов в Йемене Абдул-Малик Аль-Хуси заявил, что конфликт в Красном море будет разрастаться до тех пор, пока Израиль не прекратит атаковать сектор Газа, отмечает Telegram-канал «Радиоточка НСН». Он предупредил, что группировка йеменских повстанцев-хуситов продолжит дальнейшую эскалацию конфликта в случае атак на Палестину.

