Британия: новые удары по Йемену не являются эскалацией

По его словам, это стало став пропорциональным ответом на действия хуситов. Новые удары, по заявлению главы военного ведомства, нанесены в соответствии с международным правом. Утверждается, что удары наносятся по хранилищам, которые хуситы используют для нападений, а также объектам, с которых запускаются беспилотники.

Ранее хуситы заявили о мобилизации и подготовке 600 тысяч бойцов, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».

