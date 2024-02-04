Британия: новые удары по Йемену не являются эскалацией

Третья совместная серия ударов Вашингтона и Лондона по Йемену не является эскалацией, сообщает ТАСС со ссылкой на заявление министра обороны Великобритании Гранта Шэппса.

ВС США ударили по десяти дронам и наземной пусковой станции хуситов

По его словам, это стало став пропорциональным ответом на действия хуситов. Новые удары, по заявлению главы военного ведомства, нанесены в соответствии с международным правом. Утверждается, что удары наносятся по хранилищам, которые хуситы используют для нападений, а также объектам, с которых запускаются беспилотники.

Ранее хуситы заявили о мобилизации и подготовке 600 тысяч бойцов, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».

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ФОТО: РИА Новости
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