Британия: новые удары по Йемену не являются эскалацией
Третья совместная серия ударов Вашингтона и Лондона по Йемену не является эскалацией, сообщает ТАСС со ссылкой на заявление министра обороны Великобритании Гранта Шэппса.
По его словам, это стало став пропорциональным ответом на действия хуситов. Новые удары, по заявлению главы военного ведомства, нанесены в соответствии с международным правом. Утверждается, что удары наносятся по хранилищам, которые хуситы используют для нападений, а также объектам, с которых запускаются беспилотники.
Ранее хуситы заявили о мобилизации и подготовке 600 тысяч бойцов, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».
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Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru